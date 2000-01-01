Мурашко Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашко Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мурашко Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Мурашко Николай Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашко Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элеонора Николаевна

Отец ребёнка: Мурашко Николай Антонович

Смерть
Неизвестно
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