Мурашко Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мурашко Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Мурашко Николай Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элеонора Николаевна
Отец ребёнка: Мурашко Николай Антонович
Смерть
Неизвестно