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Мурашко Николай Антонович

Место рождения

Шалофаны, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Мурашко Антон Гаврилович

Мать: Матрёна Николаевна

Шалофаны, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мурашко Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Мурашко Анна Михайловна

Арест
12.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурашко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элеонора Николаевна

Мать ребёнка: Мурашко Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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