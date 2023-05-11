Мурашко Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Мурашко Антон Гаврилович
Мать: Матрёна Николаевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мурашко Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Мурашко Анна Михайловна
Арест
12.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурашко Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элеонора Николаевна
Мать ребёнка: Мурашко Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно