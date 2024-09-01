Безсонова Ирина Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1805 ст.
Отец: Безсонов Ермолай Григорьевич
Мать: Матрена Гавриловна
ГАТО ф.263, оп.1,д.69
Крещение
05.05.1805 ст.
Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Петропавловская церковь, восприемник Прокоприй Безсонов .ГАТО ф.263,оп.1 д.69
Смерть
Неизвестно