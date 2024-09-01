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Безсонова Ирина Ермолаевна

Место рождения

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.04.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1805 ст.

Отец: Безсонов Ермолай Григорьевич

Мать: Матрена Гавриловна

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
ГАТО ф.263, оп.1,д.69
Крещение
05.05.1805 ст.
Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Петропавловская церковь, восприемник Прокоприй Безсонов .ГАТО ф.263,оп.1 д.69
Смерть
Неизвестно

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