Папченков Василий Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Папченков Варфоломей Иоакимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1903 ст.
Сын: Попченков Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Папченкова (Титова) Марфа Васильева
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно