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Папченков Василий Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Папченков Варфоломей Иоакимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папченкова (Титова) Марфа Васильева

Рождение ребёнка
20.04.1903 ст.

Сын: Попченков Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Папченкова (Титова) Марфа Васильева

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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