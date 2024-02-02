Мышкина Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМышкина Нина Николаевна

Мышкина Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Николай

Мать: Попадьина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мышкина Елена Олеговна

Отец ребёнка: Мышкин Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мышкина Светлана Олеговна

Отец ребёнка: Мышкин Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Светлана Олеговна

Отец ребёнка: Мышкин Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышкин Олег

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close