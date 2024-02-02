Мышкина Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мышкина Елена Олеговна
Отец ребёнка: Мышкин Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мышкина Светлана Олеговна
Отец ребёнка: Мышкин Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Светлана Олеговна
Отец ребёнка: Мышкин Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышкин Олег
Смерть
Неизвестно