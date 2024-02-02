Гришина (Мышкина) Светлана Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мышкин Олег
Мать: Мышкина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Гришин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Гришин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гришин Сергей
Смерть
Неизвестно