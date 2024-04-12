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Струнин Стефан Сидоров

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Струнин Сидор Макаров

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Матушкина Стефанида Стефанова

Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Струнин Евсий Стефанов

Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1801

Сын: Струнин Михаил Степанов

Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1803

Сын: Струнин Гавриил Степанов

Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1804

Сын: Струнин Борис Стефанов

Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струнина Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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