Струнин Стефан Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Струнин Сидор Макаров
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Матушкина Стефанида Стефанова
Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1801
Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1803
Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.07.1804
Мать ребёнка: Струнина Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струнина Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно