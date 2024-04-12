Струнин Евсий Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Струнин Стефан Сидоров
Мать: Струнина Евдокия Иванова
Бракосочетание
24.05.1824
Рождение ребёнка
17.05.1826
Дочь: Агния Евсиева
Мать ребёнка: Струнина (чащина) Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
19.06.1830
Мать ребёнка: Струнина (чащина) Наталья Григорьева
Смерть
Неизвестно