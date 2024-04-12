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Струнин Евсий Стефанов

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Струнин Стефан Сидоров

Мать: Струнина Евдокия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.05.1824

Жена: Струнина (чащина) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
17.05.1826

Дочь: Агния Евсиева

Мать ребёнка: Струнина (чащина) Наталья Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1830

Сын: Струнин Иульян Евсиев

Мать ребёнка: Струнина (чащина) Наталья Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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