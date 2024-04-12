Струнина (Чащина) (Чащина) Наталья Григорьева
Место рождения
Дата рождения26.08.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1802
Отец: Чащин Григорий Спиридонов
Мать: Чащина Настасья Сысоева
Бракосочетание
24.05.1824
Рождение ребёнка
17.05.1826
Дочь: Агния Евсиева
Отец ребёнка: Струнин Евсий Стефанов
Рождение ребёнка
19.06.1830
Отец ребёнка: Струнин Евсий Стефанов
Смерть
Неизвестно