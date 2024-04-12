Струнина (Чащина) (Чащина) Наталья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина (Чащина) (Чащина) Наталья Григорьева

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

26.08.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1802

Отец: Чащин Григорий Спиридонов

Мать: Чащина Настасья Сысоева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.05.1824

Муж: Струнин Евсий Стефанов

Рождение ребёнка
17.05.1826

Дочь: Агния Евсиева

Отец ребёнка: Струнин Евсий Стефанов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1830

Сын: Струнин Иульян Евсиев

Отец ребёнка: Струнин Евсий Стефанов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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