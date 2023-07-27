Струнин Сидор Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти22.11.1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Струнин Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Рагозина Евдокия Сидорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Струнин Петр Сидоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Анна Сидорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.11.1817
Причина смерти: от горячки