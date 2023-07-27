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Струнин Сидор Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

22.11.1817

Пол

Мужской

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Струнин Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Струнин Стефан Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Рагозина Евдокия Сидорова

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Струнин Петр Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Анна Сидорова

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.11.1817
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки