Рагозина (Струнина) Евдокия Сидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти08.05.1805
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Струнин Сидор Макаров
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1799
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Надежда Петрова
Отец ребёнка: Рагозин Петр Мартынов
Рождение ребёнка
25.01.1802
Сын: Рагозин Иван (Иоанн) Петров
Отец ребёнка: Рагозин Петр Мартынов
Рождение ребёнка
31.03.1804
Отец ребёнка: Рагозин Петр Мартынов
Смерть
08.05.1805