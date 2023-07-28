Рагозина (Струнина) Евдокия Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Струнина) Евдокия Сидорова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

08.05.1805

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Струнин Сидор Макаров

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1799

Муж: Рагозин Петр Мартынов

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Надежда Петрова

Отец ребёнка: Рагозин Петр Мартынов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1802

Сын: Рагозин Иван (Иоанн) Петров

Отец ребёнка: Рагозин Петр Мартынов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1804

Сын: Рагозин Ипатий Петров

Отец ребёнка: Рагозин Петр Мартынов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
08.05.1805
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область