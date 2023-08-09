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Рагозин Иван (Иоанн) Петров

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

25.01.1802

Дата смерти

Около 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1802

Отец: Рагозин Петр Мартынов

Мать: Рагозина Евдокия Сидорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1820

Жена: Рагозина Анна Семенова

Рождение ребёнка
06.09.1820

Дочь: Елисавета Иванова

Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1821

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1822

Дочь: Неонила Иванова

Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1823

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Рагозин Яков Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова

Смерть
Около 1825
Рождение ребёнка
10.03.1826

Сын: Рагозин Евфимий Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область