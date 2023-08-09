Рагозин Иван (Иоанн) Петров
Место рождения
Дата рождения25.01.1802
Дата смертиОколо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1802
Отец: Рагозин Петр Мартынов
Бракосочетание
20.01.1820
Жена: Рагозина Анна Семенова
Рождение ребёнка
06.09.1820
Дочь: Елисавета Иванова
Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова
Рождение ребёнка
23.11.1821
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова
Рождение ребёнка
26.10.1822
Дочь: Неонила Иванова
Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова
Рождение ребёнка
26.09.1823
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Рагозин Яков Иванов
Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова
Смерть
Около 1825
Рождение ребёнка
10.03.1826
Мать ребёнка: Рагозина Анна Семенова