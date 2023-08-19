Рагозина (Митренева) Анна Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Митренев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1820
Рождение ребёнка
06.09.1820
Дочь: Елисавета Иванова
Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров
Рождение ребёнка
23.11.1821
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров
Рождение ребёнка
26.10.1822
Дочь: Неонила Иванова
Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров
Рождение ребёнка
26.09.1823
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Рагозин Яков Иванов
Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров
Рождение ребёнка
10.03.1826
Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров
Смерть
Неизвестно