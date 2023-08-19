Рагозина (Митренева) Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Митренева) Анна Семенова

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Место рождения

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Митренев Семен

Мать: не указана

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1820

Муж: Рагозин Иван (Иоанн) Петров

Рождение ребёнка
06.09.1820

Дочь: Елисавета Иванова

Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1821

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1822

Дочь: Неонила Иванова

Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1823

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Рагозин Яков Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров

Рождение ребёнка
10.03.1826

Сын: Рагозин Евфимий Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иван (Иоанн) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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