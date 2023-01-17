Залупаева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Прасковья Ефимова
Отец ребёнка: Залупаев Ефим Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Алены Ефимова
Отец ребёнка: Залупаев Ефим Никифоров
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Залупаев Ефим Никифоров
Смерть
Неизвестно