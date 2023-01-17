Залупаева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалупаева Авдотья

Залупаева Авдотья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Прасковья Ефимова

Отец ребёнка: Залупаев Ефим Никифоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Алены Ефимова

Отец ребёнка: Залупаев Ефим Никифоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Залупаев Евлампий Ефимов

Отец ребёнка: Залупаев Ефим Никифоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close