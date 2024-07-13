Яланжи Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1964
Отец: Бекбоев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
29.09.1988
Дочь: Гусарова Алина Юрьевна
Мать ребёнка: Стецюк Елена Константиновна
Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.10.1990
Мать ребёнка: Стецюк Елена Константиновна
Развод
?.08.1999