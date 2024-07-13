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Яланжи Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1964

Отец: Бекбоев Михаил

Мать: Яланжи Стефанида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яланжи Людмила Александровна

Бракосочетание
1987

Жена: Стецюк Елена Константиновна

Рождение ребёнка
29.09.1988

Дочь: Гусарова Алина Юрьевна

Мать ребёнка: Стецюк Елена Константиновна

Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.10.1990

Сын: Яланжи Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Стецюк Елена Константиновна

Развод
?.08.1999

Жена: Стецюк Елена Константиновна

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