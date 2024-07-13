Стецюк (Виноградова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стецюк (Виноградова) Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1968

Отец: Виноградов Константин Петрович

Мать: Виноградова Лариса Борисовна

Бракосочетание
1987

Муж: Яланжи Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
29.09.1988

Дочь: Гусарова Алина Юрьевна

Отец ребёнка: Яланжи Юрий Михайлович

Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.10.1990

Сын: Яланжи Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Яланжи Юрий Михайлович

Развод
?.08.1999

Муж: Яланжи Юрий Михайлович

Бракосочетание
30.12.1999

Муж: Стецюк Герман Олегович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.06.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стецюк Герман Олегович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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