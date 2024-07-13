Стецюк (Виноградова) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1968
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
29.09.1988
Дочь: Гусарова Алина Юрьевна
Отец ребёнка: Яланжи Юрий Михайлович
Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.10.1990
Отец ребёнка: Яланжи Юрий Михайлович
Развод
?.08.1999
Бракосочетание
30.12.1999
Рождение ребёнка
22.06.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стецюк Герман Олегович