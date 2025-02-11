Афимья Тимофеева 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Афимья Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1766

умерла Неизвестно

Супруги
Жидков СергейДо 1774 г.р.
Дети
Жидков Иван Сергеев1792 г.р.
Жидков Ксенофонт Сергеев1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Сергей

Рождение ребёнка
1792

Сын: Жидков Иван Сергеев

Отец ребёнка: Жидков Сергей

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Жидков Ксенофонт Сергеев

Отец ребёнка: Жидков Сергей

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жидков Николай Сергеев

Отец ребёнка: Жидков Сергей

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1813

Сын: Жидков Никита Сергеев

Отец ребёнка: Жидков Сергей

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
Неизвестно

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