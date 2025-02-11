Афимья Тимофеева
женский, родилась 1766
умерла Неизвестно
Супруги
Жидков СергейДо 1774 г.р.
Дети
Жидков Иван Сергеев1792 г.р.
Жидков Ксенофонт Сергеев1798 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жидков Сергей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Жидков Иван Сергеев
Отец ребёнка: Жидков Сергей
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Жидков Сергей
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Жидков Сергей
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Жидков Сергей
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно