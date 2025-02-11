Жидков Сергей
мужской, родился До 1774, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Афимья Тимофеева1766 г.р.
Дети
Жидков Иван Сергеев1792 г.р.
Жидков Ксенофонт Сергеев1798 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Тимофеева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Жидков Иван Сергеев
Мать ребёнка: Афимья Тимофеева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Афимья Тимофеева
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Афимья Тимофеева
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Афимья Тимофеева
Смерть
Неизвестно