Жидков Сергей До 1774 — найти родственников по фамилии на Familio

Жидков Сергей

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1774, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Афимья Тимофеева1766 г.р.
Дети
Жидков Иван Сергеев1792 г.р.
Жидков Ксенофонт Сергеев1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Тимофеева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Жидков Иван Сергеев

Мать ребёнка: Афимья Тимофеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Жидков Ксенофонт Сергеев

Мать ребёнка: Афимья Тимофеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жидков Николай Сергеев

Мать ребёнка: Афимья Тимофеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1813

Сын: Жидков Никита Сергеев

Мать ребёнка: Афимья Тимофеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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