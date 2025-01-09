Мизгин Алексей Григорьевич
мужской, родился 20.05.1822 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецМизгин Григорий Миронович20.11.1779 ст. г.р.
МатьМизгина Авдотья ИвановнаОколо 1786 г.р.
Супруги
Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна29.10.1823 ст. г.р.
Дети
Мизгин Максим Алексеевич15.01.1846 ст. г.р.
Мизгин Николай Алексеевич07.05.1848 ст. г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1822 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.05.1822 ст.
Бракосочетание
18.02.1842 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1846 ст.
Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
07.05.1848 ст.
Сын: Мизгин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
04.11.1850 ст.
Дочь: (Мизгина) Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мизгина (Мизгина) Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
20.08.1855 ст.
Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
10.05.1858 ст.
Дочь: (Мизгина) Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна
Смерть
После 1858