Мизгин Алексей Григорьевич 20.05.1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мизгин Алексей Григорьевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 20.05.1822 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Мизгин Григорий Миронович20.11.1779 ст. г.р.
Мать
Мизгина Авдотья ИвановнаОколо 1786 г.р.
Супруги
Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна29.10.1823 ст. г.р.
Дети
Мизгин Максим Алексеевич15.01.1846 ст. г.р.
Мизгин Николай Алексеевич07.05.1848 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1822 ст.

Отец: Мизгин Григорий Миронович

Мать: Мизгина Авдотья Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
24.05.1822 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
18.02.1842 ст.

Жена: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
15.01.1846 ст.

Сын: Мизгин Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
07.05.1848 ст.

Сын: Мизгин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.11.1850 ст.

Дочь: (Мизгина) Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Мизгин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мизгина (Мизгина) Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
20.08.1855 ст.

Сын: Мизгин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.05.1858 ст.

Дочь: (Мизгина) Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Мизгина (Алтухова) Прасковья Семёновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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