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Василий
Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
1819
Пол
Мужской
Отец
Осип
1787 г.р.
Мать
Дарья
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Осип
Мать:
Дарья
Смерть
1819
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