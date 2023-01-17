Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1812 г.р.
1825 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий

Отец ребёнка: Осип

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Осип

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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