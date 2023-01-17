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Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Василий
1812 г.р.
Марфа
1825 г.р.
Добавил:
SV
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын:
Василий
Отец ребёнка:
Осип
Рождение ребёнка
1825
Дочь:
Марфа
Отец ребёнка:
Осип
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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