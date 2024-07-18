Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Загаврин Афиноген Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Дрогулин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дрогулин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дрогулина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дрогулин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Дрогулин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дрогулин Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно