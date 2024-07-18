Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна

Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна

Место рождения

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Загаврин Афиноген Дмитриевич

Мать: не указана

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1876 ст.

Муж: Дрогулин Дмитрий Михайлович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Дрогулин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дрогулин Дмитрий Михайлович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дрогулина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дрогулин Дмитрий Михайлович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Дрогулин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дрогулин Дмитрий Михайлович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.