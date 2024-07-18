Дрогулин Дмитрий Михайлович 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрогулин Дмитрий Михайлович

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Дрогулин Михаил Григорьевич

Мать: Дрогулина Евдокия Ивановна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1876 ст.

Жена: Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Дрогулин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дрогулина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Дрогулин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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