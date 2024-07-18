Дрогулин Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
19.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Дрогулин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дрогулина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Дрогулин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Дрогулина (Загаврина) Мария Афиногеновна
Смерть
Неизвестно