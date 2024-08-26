Колыбина Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колыбина Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колыбин Пётр Пудович

Место жительства
Неизвестно
Затуйская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Колыбин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович

Затуйская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Колыбин Василий Петрович

Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович

Затуйская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Колыбин Александр Петрович

Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович

Затуйская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Колыбин Егор Петрович

Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович

Затуйская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Колыбина) Евфросинья Петровна

Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович

Затуйская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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