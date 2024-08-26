Колыбина Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колыбин Пётр Пудович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Колыбин Александр Петрович
Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Колыбина) Евфросинья Петровна
Отец ребёнка: Колыбин Пётр Пудович
Смерть
Неизвестно