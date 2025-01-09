Архипов Илья Григорьевич Около 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Архипов Илья Григорьевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1799, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер Между 1834 и 1851, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Архипов Григорий ИвановичОколо 1767 г.р.
Мать
Архипова Авдотья ЕфимовнаОколо 1776 г.р.
Супруги
Архипова Анисия ЕремеевнаОколо 1798 г.р.
Дети
Трунова (Архипова) Евгения Ильинична29.12.1819 ст. г.р.
Архипов Василий Ильич25.01.1822 ст. г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Архипов Григорий Иванович

Мать: Архипова Авдотья Ефимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Анисия Еремеевна

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.12.1819 ст.

Дочь: Трунова (Архипова) Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
25.01.1822 ст.

Сын: Архипов Василий Ильич

Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.11.1823 ст.

Сын: Архипов Филипп Ильич

Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Мизгина (Архипова) Агафия Ильинична

Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.01.1828 ст.

Сын: Архипов Василий Ильич

Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Архипова (Архипова) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Архипова) Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Между 1834 и 1851
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Степанищева (Архипова) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.07.1838 ст.

Сын: Архипов Ермил Ильич

Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.