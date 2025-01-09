Архипов Илья Григорьевич
мужской, родился Около 1799, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер Между 1834 и 1851, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецАрхипов Григорий ИвановичОколо 1767 г.р.
МатьАрхипова Авдотья ЕфимовнаОколо 1776 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Трунова (Архипова) Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна
Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна
Сын: Архипов Филипп Ильич
Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна
Дочь: Мизгина (Архипова) Агафия Ильинична
Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна
Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна
Дочь: Архипова (Архипова) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна
Дочь: (Архипова) Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна
Дочь: Степанищева (Архипова) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна
Сын: Архипов Ермил Ильич
Мать ребёнка: Архипова Анисия Еремеевна