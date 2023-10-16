Крутских Фекла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Крутских) Христинья Григорьевна
Отец ребёнка: Крутских Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Крутских Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Крутских Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Крутских) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Крутских Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Крутских Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Крутских Григорий Фролович
Смерть
Неизвестно