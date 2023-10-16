Крутских Фекла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутских Фекла Алексеевна

Крутских Фекла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Крутских) Христинья Григорьевна

Отец ребёнка: Крутских Григорий Фролович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Крутских Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Крутских Григорий Фролович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Крутских) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Крутских Григорий Фролович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Крутских Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Крутских Григорий Фролович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.