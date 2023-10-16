Крутских Григорий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Крутских) Христинья Григорьевна
Мать ребёнка: Крутских Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Крутских Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Крутских Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Крутских) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Крутских Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Крутских Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Крутских Фекла Алексеевна
Смерть
Неизвестно