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Крутских Григорий Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Крутских Фрол Савельевич

Мать: Крутских Ефросинья?Апросинья? Егоровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Крутских) Христинья Григорьевна

Мать ребёнка: Крутских Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Крутских Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Крутских Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Крутских) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Крутских Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Крутских Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Крутских Фекла Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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