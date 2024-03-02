Николаевская Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения24.08.1933
Дата смерти02.03.2024
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко (Николаевская) Наталья
Отец ребёнка: Николаевский (Леснов) Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьясова (Николаевская) Любовь
Отец ребёнка: Николаевский (Леснов) Александр
Рождение ребёнка
07.08.1962
Дочь: Лисицина (Николаевская) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Николаевский (Леснов) Александр
Рождение ребёнка
01.06.1964
Дочь: Шахторина (Николаевская) Елена
Отец ребёнка: Николаевский (Леснов) Александр
Смерть
02.03.2024