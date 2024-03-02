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Николаевская Вера Павловна

Место рождения

Кондровка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

24.08.1933

Дата смерти

02.03.2024

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1933

Отец: Николаевсий Павел Алексеевич

Мать: Николаевская Домения (Домна)

Кондровка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко (Николаевская) Наталья

Отец ребёнка: Николаевский (Леснов) Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьясова (Николаевская) Любовь

Отец ребёнка: Николаевский (Леснов) Александр

Рождение ребёнка
07.08.1962

Дочь: Лисицина (Николаевская) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Николаевский (Леснов) Александр

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.06.1964

Дочь: Шахторина (Николаевская) Елена

Отец ребёнка: Николаевский (Леснов) Александр

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Смерть
02.03.2024
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

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