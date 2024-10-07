Николаевский (Леснов) Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаевский (Леснов) Александр

Место рождения

Забитуй, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Леснов Иван Павлович

Мать: Леснова (Леонтьева) Нина Васильевна

Забитуй, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко (Николаевская) Наталья

Мать ребёнка: Николаевская Вера Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьясова (Николаевская) Любовь

Мать ребёнка: Николаевская Вера Павловна

Рождение ребёнка
07.08.1962

Дочь: Лисицина (Николаевская) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Николаевская Вера Павловна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.06.1964

Дочь: Шахторина (Николаевская) Елена

Мать ребёнка: Николаевская Вера Павловна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

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