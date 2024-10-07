Николаевский (Леснов) Александр
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко (Николаевская) Наталья
Мать ребёнка: Николаевская Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьясова (Николаевская) Любовь
Мать ребёнка: Николаевская Вера Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1962
Дочь: Лисицина (Николаевская) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Николаевская Вера Павловна
Рождение ребёнка
01.06.1964
Дочь: Шахторина (Николаевская) Елена
Мать ребёнка: Николаевская Вера Павловна
Смерть
Неизвестно