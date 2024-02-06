Никанова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никанов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Никанов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Никанов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Павловна
Отец ребёнка: Никанов Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область