Никанов Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никанов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никанова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Никанова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Никанова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Павловна
Мать ребёнка: Никанова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никанова Анастасия
Смерть
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область