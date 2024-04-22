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Никанов Павел Дмитриевич

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Место рождения

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никанов Дмитрий

Мать: не указана

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Никанова Анастасия

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Никанова Анастасия

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Никанова Анастасия

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Павловна

Мать ребёнка: Никанова Анастасия

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никанова Анастасия

Смерть
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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