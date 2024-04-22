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Казакевич Сафон Мартынович

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

31.12.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Аверьянова Мария Сафоновна

Мать ребёнка: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Казакевич Моисей Сафонович

Мать ребёнка: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Казакевич Пиман Сафонович

Мать ребёнка: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Жгун Феврония Сафоновна

Мать ребёнка: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
31.12.1889 ст.
Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
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