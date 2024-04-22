Казакевич Сафон Мартынович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти31.12.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Аверьянова Мария Сафоновна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Казакевич Моисей Сафонович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Казакевич Пиман Сафонович
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Жгун Феврония Сафоновна
Смерть
31.12.1889 ст.