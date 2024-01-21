Жгун (Казакевич) Феврония Сафоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Казакевич Сафон Мартынович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1892 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.09.1910 ст.
Муж: Жгун Ефим Логинович
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.
Сын: Жгун Пётр Ефимович
Отец ребёнка: Жгун Ефим Логинович
Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно