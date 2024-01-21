Жгун (Казакевич) Феврония Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Казакевич) Феврония Сафоновна

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.
1886 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Казакевич Сафон Мартынович

Мать: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1892 ст.

Муж: Залесский Матвей Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.09.1910 ст.

Муж: Жгун Ефим Логинович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.

Сын: Жгун Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Жгун Ефим Логинович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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