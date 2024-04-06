Антонова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Татьяна Александровна

Антонова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запевалина Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Антонов Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Антонов Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Антонов Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Евгений Ефимович

Отец ребёнка: Антонов Ефим Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Ефим Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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