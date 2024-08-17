Черноскутова (Вахатова) Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1976
Отец: Вахатов Виктор Андреевич
Мать: Вахатова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1995
Дочь: Медведева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Черноскутов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
13.11.2005
Сын: Черноскутов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Черноскутов Владимир Петрович