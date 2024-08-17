Черноскутова (Вахатова) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутова (Вахатова) Любовь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1976

Отец: Вахатов Виктор Андреевич

Мать: Вахатова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноскутов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1995

Дочь: Медведева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Черноскутов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
13.11.2005

Сын: Черноскутов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Черноскутов Владимир Петрович

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