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Вахатов Виктор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1949

Дата смерти

08.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахатова (Терентьева) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
07.12.1976

Сын: Вахатов Николай Викторович

Мать ребёнка: Вахатова (Терентьева) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
31.12.1976

Дочь: Черноскутова (Вахатова) Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Вахатова (Терентьева) Вера Николаевна

Смерть
08.06.2021

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