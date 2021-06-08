Вахатов Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1949
Дата смерти08.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1976
Сын: Вахатов Николай Викторович
Мать ребёнка: Вахатова (Терентьева) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1976
Дочь: Черноскутова (Вахатова) Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Вахатова (Терентьева) Вера Николаевна
Смерть
08.06.2021