Чивилёв Макарий Прокофьев Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Чивилёв Макарий Прокофьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1855, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 05.04.1883, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Чивилёв Прокофий ГеоргиевОколо 1825 г.р.
Супруги
Чивилёва (Лаврентьева) Ольга ЛаврентьеваОколо 1855 г.р.
Дети
Большакова (Чивилёва) Параскева Макарова05.10.1874 г.р.
Чеботарёва (Чивилёва) Феодора Макарова10.09.1876 г.р.
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Место
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Рождение
Около 1855

Отец: Чивилёв Прокофий Георгиев

Мать: не указана

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
26.10.1873

Жена: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Большакова (Чивилёва) Параскева Макарова

Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
10.09.1876

Дочь: Чеботарёва (Чивилёва) Феодора Макарова

Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
22.09.1879

Сын: Чивилёв Иван Макаров

Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
07.03.1882

Сын: Чивилёв Василий Макаров

Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
05.04.1883
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
08.04.1883
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
21.05.1883

Дочь: (Чивилёва) Елена Макарова

Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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