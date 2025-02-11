Чивилёв Макарий Прокофьев
мужской, родился Около 1855, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 05.04.1883, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецЧивилёв Прокофий ГеоргиевОколо 1825 г.р.
Супруги
Чивилёва (Лаврентьева) Ольга ЛаврентьеваОколо 1855 г.р.
Дети
Большакова (Чивилёва) Параскева Макарова05.10.1874 г.р.
Чеботарёва (Чивилёва) Феодора Макарова10.09.1876 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 1855
Отец: Чивилёв Прокофий Георгиев
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1873
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Большакова (Чивилёва) Параскева Макарова
Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева
Рождение ребёнка
10.09.1876
Дочь: Чеботарёва (Чивилёва) Феодора Макарова
Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева
Рождение ребёнка
22.09.1879
Сын: Чивилёв Иван Макаров
Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева
Рождение ребёнка
07.03.1882
Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева
Смерть
05.04.1883
Похороны
08.04.1883
Рождение ребёнка
21.05.1883
Дочь: (Чивилёва) Елена Макарова
Мать ребёнка: Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева