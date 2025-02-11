Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева
женский, родилась Около 1855, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла Неизвестно, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Супруги
Чивилёв Макарий ПрокофьевОколо 1855 г.р.
Дети
Большакова (Чивилёва) Параскева Макарова05.10.1874 г.р.
Чеботарёва (Чивилёва) Феодора Макарова10.09.1876 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1873
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Большакова (Чивилёва) Параскева Макарова
Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев
Рождение ребёнка
10.09.1876
Дочь: Чеботарёва (Чивилёва) Феодора Макарова
Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев
Рождение ребёнка
22.09.1879
Сын: Чивилёв Иван Макаров
Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев
Рождение ребёнка
07.03.1882
Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев
Рождение ребёнка
21.05.1883
Дочь: (Чивилёва) Елена Макарова
Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно