Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Чивилёва (Лаврентьева) Ольга Лаврентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1855, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла Неизвестно, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Супруги
Чивилёв Макарий ПрокофьевОколо 1855 г.р.
Дети
Большакова (Чивилёва) Параскева Макарова05.10.1874 г.р.
Чеботарёва (Чивилёва) Феодора Макарова10.09.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
26.10.1873

Муж: Чивилёв Макарий Прокофьев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Большакова (Чивилёва) Параскева Макарова

Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
10.09.1876

Дочь: Чеботарёва (Чивилёва) Феодора Макарова

Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
22.09.1879

Сын: Чивилёв Иван Макаров

Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
07.03.1882

Сын: Чивилёв Василий Макаров

Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
21.05.1883

Дочь: (Чивилёва) Елена Макарова

Отец ребёнка: Чивилёв Макарий Прокофьев

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
Неизвестно
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
Неизвестно
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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