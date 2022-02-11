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Сахаров Фёдор Матвеевич

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Место рождения

д.Усть_Няфта Мезенский район Архангельская область

Дата рождения

25.09.1906

Дата смерти

11.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1906

Отец: Сахаров Матвей

Мать: не указана

д.Усть_Няфта Мезенский район Архангельская область
Рождение ребёнка
14.10.1936

Сын: Сахаров Альберт Федорович

Мать ребёнка: Сахарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1947

Сын: Сахаров Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Сахарова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Сахарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Сахарова Мария Ивановна

Смерть
11.06.1984
п.Каменка Мезенский район Архангельская область
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