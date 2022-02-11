Сахаров Фёдор Матвеевич
Место рожденияд.Усть_Няфта Мезенский район Архангельская область
Дата рождения25.09.1906
Дата смерти11.06.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1906
Отец: Сахаров Матвей
Мать: не указана
д.Усть_Няфта Мезенский район Архангельская область
Рождение ребёнка
14.10.1936
Сын: Сахаров Альберт Федорович
Мать ребёнка: Сахарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1947
Сын: Сахаров Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: Сахарова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Сахарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Сахарова Мария Ивановна
Смерть
11.06.1984
п.Каменка Мезенский район Архангельская область