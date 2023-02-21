Сахарова (Нечаева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1908
Дата смерти24.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1936
Сын: Сахаров Альберт Федорович
Отец ребёнка: Сахаров Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
09.10.1947
Сын: Сахаров Валерий Фёдорович
Отец ребёнка: Сахаров Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Сахаров Фёдор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Сахаров Фёдор Матвеевич
Смерть
24.12.1975