Сахарова (Нечаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Нечаева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1908

Дата смерти

24.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1936

Сын: Сахаров Альберт Федорович

Отец ребёнка: Сахаров Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
09.10.1947

Сын: Сахаров Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Сахаров Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Сахаров Фёдор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Сахаров Фёдор Матвеевич

Смерть
24.12.1975
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