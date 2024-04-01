Молоткова (Савачкова) Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоткова (Савачкова) Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1794

Муж: Молотков Петр Никитин

крепости ПП отставного дочь
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Молотков Петр Никитин

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Молотков Илья Казак Р.Кривоозерной Петров

Отец ребёнка: Молотков Петр Никитин

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Молотков Алексей Петров

Отец ребёнка: Молотков Петр Никитин

Смерть
Неизвестно
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