Ремез Прасковья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ремез юрко
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1926
Дочь: Момот мария ивановна
Отец ребёнка: Гарасим иван федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарасим Стефания Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Никах
Неизвестно
Муж: не указан
Богородчаны, Івано-Франківська область
Смерть
Неизвестно