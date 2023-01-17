Ремез Прасковья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремез Прасковья Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремез юрко

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1926

Дочь: Момот мария ивановна

Отец ребёнка: Гарасим иван федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарасим Ярослав Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарасим Стефания Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Никах
Неизвестно

Муж: не указан

Богородчаны, Івано-Франківська область
Смерть
Неизвестно
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