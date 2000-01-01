Гарасим иван федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарасим иван федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарасим федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1926

Дочь: Момот мария ивановна

Мать ребёнка: Ремез Прасковья Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарасим Стефания Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарасим ярослав иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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