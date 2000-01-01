Гарасим иван федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гарасим федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1926
Дочь: Момот мария ивановна
Мать ребёнка: Ремез Прасковья Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарасим Стефания Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно