Шадрин Антон Фёдоров
мужской, родился 29.07.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 17.08.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецШадрин Фёдор ЛьвовДо 1854 г.р.
МатьШадрина Ксения ДмитриеваДо 1854 г.р.
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Рождение
29.07.1872
Отец: Шадрин Фёдор Львов
Мать: Шадрина Ксения Дмитриева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.08.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область