Шадрин Антон Фёдоров 29.07.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Шадрин Антон Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.07.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 17.08.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Шадрин Фёдор ЛьвовДо 1854 г.р.
Мать
Шадрина Ксения ДмитриеваДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1872

Отец: Шадрин Фёдор Львов

Мать: Шадрина Ксения Дмитриева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
17.08.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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