Шадрина Ксения Дмитриева
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Шадрин Фёдор ЛьвовДо 1854 г.р.
Дети
Шадрин Антон Фёдоров29.07.1872 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шадрин Фёдор Львов
Рождение ребёнка
29.07.1872
Сын: Шадрин Антон Фёдоров
Отец ребёнка: Шадрин Фёдор Львов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно