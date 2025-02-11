Шадрина Ксения Дмитриева До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Шадрина Ксения Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Шадрин Фёдор ЛьвовДо 1854 г.р.
Дети
Шадрин Антон Фёдоров29.07.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Фёдор Львов

Рождение ребёнка
29.07.1872

Сын: Шадрин Антон Фёдоров

Отец ребёнка: Шадрин Фёдор Львов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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