Sīlis Valdis Zigfrīds
Место рождения
Дата рождения10.09.1933
Дата смерти04.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933
Работа или профессия
С 10.01.1974
Madonas slimnīca
neirologs, galvenais ārsts
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sīle Maija
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Смерть
04.12.2021
Даугавпилс, Daugavpils
Похороны
Неизвестно
Vistiņlejas kapi, Praulienas pagasts