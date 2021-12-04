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Sīlis Valdis Zigfrīds

Место рождения

Думбрайи, Praulienas pagasts, Madonas novads

Дата рождения

10.09.1933

Дата смерти

04.12.2021

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933

Отец: Sīlis/sihle Pēteris Sihle/

Мать: Sīle Marta Rudužs/Rudusch/

Думбрайи, Praulienas pagasts, Madonas novads
Работа или профессия
С 10.01.1974
Madonas slimnīca
neirologs, galvenais ārsts
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sīle Maija

Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Смерть
04.12.2021
Похороны
Неизвестно
Vistiņlejas kapi, Praulienas pagasts
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