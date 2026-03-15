Беляев Яков Петрович 06.10.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Беляев Яков Петрович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 06.10.1865, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич1835 ст. г.р.
Мать
Беляева (Скобелкина (Кудряшова)) Екатерина Андреевна1835 ст. г.р.
Супруги
Беляева (Мордвинова) Евдокия Васильевна17.02.1870 г.р.
Дети
Орлова (Беляева) Лукерья Яковлевна1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1865

Отец: Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич

Мать: Беляева (Скобелкина (Кудряшова)) Екатерина Андреевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
15.10.1890

Жена: Беляева (Мордвинова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Орлова (Беляева) Лукерья Яковлевна

Мать ребёнка: Беляева (Мордвинова) Евдокия Васильевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.