Беляев Яков Петрович
мужской, родился 06.10.1865, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецБеляев (Беляев) Петр Тимофеевич1835 ст. г.р.
МатьБеляева (Скобелкина (Кудряшова)) Екатерина Андреевна1835 ст. г.р.
Супруги
Беляева (Мордвинова) Евдокия Васильевна17.02.1870 г.р.
Дети
Орлова (Беляева) Лукерья Яковлевна1900 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1865
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1890
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Орлова (Беляева) Лукерья Яковлевна
Мать ребёнка: Беляева (Мордвинова) Евдокия Васильевна
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно