Покарева Агрипина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно