Покарева Агрипина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарева Агрипина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Покарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Покарев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Покарев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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