Покарев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Покарев Иван Игнатьев

Мать: Покарева Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Покарев Василий Иванович

Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Покарев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покарева Агрипина Романовна

Смерть
Неизвестно
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