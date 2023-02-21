Покарев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Покарев Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Покарева Агрипина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно