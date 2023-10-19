Бартенева (Катенина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартенева (Катенина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1826

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
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